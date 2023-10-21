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RR: депортация из РФ стала главным страхом мигрантов

2:54
Общество

Стало известно, чего боятся приехавшие жить и работать в Россию мигранты из стран Азии. Данные опроса тысяч гастарбайтеров озвучили журналисты "Русской дороги" (RR — Russian Road) в стриме, о котором сообщают "Новости малого и среднего бизнеса".

RR: депортация из РФ стала главным страхом мигрантов
Фото: Telegram

Исследование проводилось путём опроса более чем 3000 мигрантов в мессенджерах и соцсети "ВКонтакте". Среди респондентов были как только недавно приехавшие гости нашей страны, так и получившие гражданство РФ или оформившие ВНЖ.

Опрошенные рассказали, что они работают в областях:

  • строительство,
  • ЖКХ,
  • такси,
  • общепит,
  • торговля (магазины и т. д.),
  • служба доставки.

Главным страхом, по данным социологов, является депортация "с пальчиками" — так мигранты называют процесс выдворения с проведением дактилоскопии. В таком случае у пограничников остаются "пальчики", и это означает невозможность въехать снова с документами на другие фамилии.

"Переехавшие в Россию из бедных республик мигранты мечтают "укорениться", получив социальную поддержку, медицинское обслуживание", — рассказывают исследователи.

Мигранты также рассказали, что пусть они сами трудятся на тяжёлой работе, они надеются, что их дети (став гражданами РФ) получат российское образование и смогут выстроить карьеру "в сфере интеллектуального труда". Например, пойдя в медицину, образование, на госслужбу, на работу в банки и т. д.

Также среди страхов у мигрантов:

  1. потеря работы и последующее безденежье,
  2. тяжёлая болезнь,
  3. боязнь попасть на фронт — "в пекло" военного конфликта на Украине,
  4. претензии со стороны полиции, следствия, судов,
  5. глобальная или даже ядерная война,
  6. обман со стороны работодателя или при серьёзных покупках (из-за языковой и юридической малограмотности),
  7. потеря контакта со своей диаспорой.

Социологи выяснили, что мигранты перестали бояться скинхедов (радикальных бритоголовых националистов), потому что "их больше нет в России". При этом в 2010 году страх перед скинхедами был на первых позициях в мигрантской среде.

Кроме того, мигранты перестали бояться пристраститься к запрещённому для мусульман употреблению алкоголя — в 2010 году этот страх также входил в топ-5.

Ранее глава Следственного комитета России призвал привлекать мигрантов к участию в СВО. Александр Бастрыкин считает, что если человек получил гражданство и паспорт РФ (а с ним все права россиянина), он должен исполнять свой воинский долг.

Если же человек не хочет обязанностей, а лишь собирается пользоваться правами россиянина, его надо лишать полученного гражданства России.

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Как мигрантов будут лишать гражданства, если они не пойдут на СВО
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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