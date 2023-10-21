RR: депортация из РФ стала главным страхом мигрантов

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, чего боятся приехавшие жить и работать в Россию мигранты из стран Азии. Данные опроса тысяч гастарбайтеров озвучили журналисты "Русской дороги" (RR — Russian Road) в стриме, о котором сообщают "Новости малого и среднего бизнеса".

Фото: Telegram

Исследование проводилось путём опроса более чем 3000 мигрантов в мессенджерах и соцсети "ВКонтакте". Среди респондентов были как только недавно приехавшие гости нашей страны, так и получившие гражданство РФ или оформившие ВНЖ.

Опрошенные рассказали, что они работают в областях:

строительство,

ЖКХ,

такси,

общепит,

торговля (магазины и т. д.),

служба доставки.

Главным страхом, по данным социологов, является депортация "с пальчиками" — так мигранты называют процесс выдворения с проведением дактилоскопии. В таком случае у пограничников остаются "пальчики", и это означает невозможность въехать снова с документами на другие фамилии.

"Переехавшие в Россию из бедных республик мигранты мечтают "укорениться", получив социальную поддержку, медицинское обслуживание", — рассказывают исследователи.

Мигранты также рассказали, что пусть они сами трудятся на тяжёлой работе, они надеются, что их дети (став гражданами РФ) получат российское образование и смогут выстроить карьеру "в сфере интеллектуального труда". Например, пойдя в медицину, образование, на госслужбу, на работу в банки и т. д.

Также среди страхов у мигрантов:

потеря работы и последующее безденежье, тяжёлая болезнь, боязнь попасть на фронт — "в пекло" военного конфликта на Украине, претензии со стороны полиции, следствия, судов, глобальная или даже ядерная война, обман со стороны работодателя или при серьёзных покупках (из-за языковой и юридической малограмотности), потеря контакта со своей диаспорой.

Социологи выяснили, что мигранты перестали бояться скинхедов (радикальных бритоголовых националистов), потому что "их больше нет в России". При этом в 2010 году страх перед скинхедами был на первых позициях в мигрантской среде.

Кроме того, мигранты перестали бояться пристраститься к запрещённому для мусульман употреблению алкоголя — в 2010 году этот страх также входил в топ-5.

Ранее глава Следственного комитета России призвал привлекать мигрантов к участию в СВО. Александр Бастрыкин считает, что если человек получил гражданство и паспорт РФ (а с ним все права россиянина), он должен исполнять свой воинский долг.

Если же человек не хочет обязанностей, а лишь собирается пользоваться правами россиянина, его надо лишать полученного гражданства России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.