Станислав Садальский отреагировал на заявления мэра Киева Виталия Кличко, который заявил, что Украине уже не принадлежат территории, вошедшие в состав России.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" укорил украинские власти за то, что они "отменили каноническую православную церковь".
"Теперь Украина не имеет право на князя Владимира (при котором произошло Крещение Руси), Ярослава Мудрого. Киев больше не имеет к вам никакого отношения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальского возмутил факт бегства из страны топ-менеджера "Роскосмоса".
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Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.