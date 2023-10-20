Садальский прокомментировал слова Кличко об отчуждении вошедших в состав РФ территориях

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский отреагировал на заявления мэра Киева Виталия Кличко, который заявил, что Украине уже не принадлежат территории, вошедшие в состав России.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" укорил украинские власти за то, что они "отменили каноническую православную церковь".

"Теперь Украина не имеет право на князя Владимира (при котором произошло Крещение Руси), Ярослава Мудрого. Киев больше не имеет к вам никакого отношения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальского возмутил факт бегства из страны топ-менеджера "Роскосмоса".

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