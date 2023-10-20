Семья из Германии убежала от европейских ценностей и поселилась в Оренбуржье

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Семья Функ из Германии приняла решение переехать в Оренбургскую область, оставив позади хорошо оплачиваемую работу и свой большой дом в Европе. Их мотивацией к этому значительному изменению было недовольство тем, что они воспринимали как агрессивное продвижение программ "сексуального воспитания" среди детей в их родной стране. Опасаясь за будущее своих детей, родители шестерых решили вернуться в Россию, где, по их мнению, они могли бы привить им то, что они считали более подходящими ценностями.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Андрес, отец семейства, выразил обеспокоенность по поводу раннего введения тем сексуального воспитания, даже в детском саду, в Германии. Он начал проводить отпуск в России и во время этих визитов вновь приобщился к традиционному русскому образу жизни и ценностям. В конце концов, семья приняла трудное решение переехать в Россию. Переходный период не обошелся без трудностей, поскольку жена Андреса Надежда и их дети плохо владели русским языком. Дети посвятили несколько часов изучению русского языка по учебникам.

В Оренбургской области Фанки приобрели дом и начали разводить домашних птиц. Андрес намерен заняться агробизнесом и надеется, что его образование инженера-агронома, наряду с предыдущим опытом работы, будет ценным. В настоящее время семья находится в процессе подготовки необходимых документов для переселения в Россию в рамках государственной программы для репатриантов, сообщает 56orb.ru.

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