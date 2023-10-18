РБК: россияне назвали возраст 70,7 лет началом старости

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно исследованию, проведенному учёными из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, средний возраст, который россияне считают началом старости в субъективном понимании, составляет 70,7 лет, сообщает РБК.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

В рамках этого исследования, ученые опросили 1,2 тысячи россиян различных возрастов, семейных статусов и уровней дохода из 65 регионов России, что обеспечило репрезентативную выборку. Участникам задавали вопрос о том, в каком возрасте, по их мнению, начинается старость, а также просили уточнить, когда это происходит у мужчин и женщин.

Кроме того, ученые задавали два дополнительных вопроса: насколько они считают себя молодыми или пожилыми. Результаты показали, что самоощущение связано с полом, возрастом и состоянием здоровья, и половина тех, кто считает себя пожилыми, ощущают старость раньше, чем определили сами.

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