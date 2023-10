Your browser does not support the audio element.

Согласно исследованию, проведенному учёными из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, средний возраст, который россияне считают началом старости в субъективном понимании, составляет 70,7 лет, сообщает РБК.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.