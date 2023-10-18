"Отмучился": Татьяна Лазарева* высказалась по поводу смерти Сергея Сивохо

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Телеведущая Татьяна Лазарева* выразила свои чувства по поводу ухода из жизни шоумена и актера Сергея Сивохо, с которым она поддерживала дружеские отношения в течение многих лет.

Фото: openverse.org

"Умер мой любимый, мой хороший друг. В Германии, в больнице, он давно болел. И терпел много боли. Скажу честно: отмучился. Но всегда у него были силы на любовь. И на поддержку. А уж сколько мы ржали в молодости, а в последнее время уже все больше горестно подхихикивали… Полжизни дружили", — поделилась Татьяна

Известная личность также призналась, что ей будет очень не хватать своего близкого друга. Несмотря на горечь потери, Лазарева подчеркнула, что Сивохо навсегда останется в ее сердце.

"Ты знаешь, Сережа, что мы всегда тебя будем вспоминать", — написала артистка в своем блоге.

Телеведущий и бывший креативный продюсер студии "Квартал 95", Сергей Сивохо, скончался 17 октября на 55-м году жизни. Он был выдающимся комиком, способным подарить радость даже в самые угрюмые дни. С такими воспоминаниями о нем поделился российский актер театра и кино Сергей Жигунов в беседе с "Вечерней Москвой."

* Признана иноагентом на территории России.

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Умер звезда КВН Сергей Сивохо