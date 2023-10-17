ФАС России потребовала понизить оптовые и розничные цены на куриное мясо

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обратилась к трем крупнейшим производителям куриного мяса в России с просьбой снизить цены как на оптовом, так и на розничном рынках. ФАС направила запросы в ПАО "Группа Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" для оценки справедливости их ценообразования. В результате сотрудничества с ведомством эти поставщики согласились снизить отпускные цены на тушки бройлеров, говорится в заявлении ФАС.

Фото: Openverse

Кроме того, ФАС связалась с розничными сетями, призвав их снизить цены для потребителей, если поставщики предоставляют продукцию по более низким ценам. Ожидается, что это действие приведет к соответствующему снижению розничных цен в магазинах в ближайшем будущем.

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