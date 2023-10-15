В Киеве придумали, как привлечь Запад, пока он отвлекся на Израиль: начнём производить

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Киеве придумали, как заставить Запад бросить Израиль и повернуться снова к Украине.

Фото: википедия

Чтобы заставить Запад переключить свое внимание от палестино-израильского конфликта, Незалежной необходимо ускорить производство вооружений, советует экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание", — цитирует бывшего главу МИД Украины The New York Times.

Он отметил, что у Вашингтона есть только 24 часа в сутки, чтобы "заботиться о всей планете", а значит ещё один конфликт создаёт Штатам цейтнот.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Польша и Румыния могут начать раздел Украины. Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Всё это приведёт к распаду Незалежной. А ведь РФ давно предупреждала, что с такими друзьями и врагов не надо.

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