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Лавров заявил, что Зеленский уже "всех достал"

1:17
Общество

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "достал всех". В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Лавров цитировал высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ, переданное помощником главы России Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, сообщает ТАСС.

Лавров заявил, что Зеленский уже "всех достал"
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

В этом высказывании сенатор призывала не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии на мероприятии с участием президента Владимира Путина.

"Он [Зеленский] достал, конечно, всех", — отметил Лавров.

Ранее агентство Agerpres сообщило, что руководство парламента Румынии официально объявило об отмене заседания, на котором планировалось выступление президента Украины, находившегося в стране с официальным визитом.

По данным румынских СМИ, негативное отношение к украинскому президенту, в том числе со стороны сенатора Дианы Шошоакэ, стало причиной отмены выступления в парламенте. Вместе с тем, руководство палаты депутатов утверждает, что мероприятие было отменено по инициативе украинской стороны.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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