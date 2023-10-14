Спинальная мышечная атрофия (СМА) представляет собой генетическое заболевание, проявляющееся поражением двигательных нейронов спинного мозга, что приводит к ослаблению силы в руках и ногах человека. Медики обнаружили метод борьбы с этим недугом, который прежде считался неизлечимым.
Помимо ослабления конечностей, пациенты также сталкиваются с атрофией мышц, ответственных за дыхание и глотание. Статистика показывает, что у детей есть больше шансов на успешное лечение СМА по сравнению с взрослыми, которые часто не обращаются к неврологу вовремя. Эффективность лечения также зависит от того, на какой стадии болезни начато лечение, до того как произойдет необратимая потеря нейронов.
Для успешной борьбы с СМА требуется анализировать различные факторы, влияющие на прогрессирование заболевания, и предоставлять профилактическую помощь при возможности. Мультидисциплинарный подход уже позволил увеличить выживаемость детей с СМА, как подтверждают клинические данные. В некоторых регионах также есть опыт лечения взрослых пациентов.
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