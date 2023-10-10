В мэрии Архангельска объяснили шесть ошибок в ответе на запрос нехваткой специалистов

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Сразу несколько ошибок в официальном ответе властей Архангельска стали результатом нехватки специалистов, которые занимаются работой с обращениям граждан. Такое объяснение корреспонденту РИА Новости дали в администрации городского округа.

Фото: wikipedia.org

При этом в мэрии признали, что такой безграмотности в официальных ответах, конечно, быть не должно, невзирая ни на какой дефицит кадров. В пресс-службе администрации добавили, что не отказываются от ответственности за этот инцидент и выражают сожаление, что так получилось.

"Каждый документ у нас проходит через пять — шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.

Ранее пользователи соцсетей смогли увидеть текст ответа департамента градостроительства Архангельска в ответ на запрос горожанина. Всего в нескольких строках официального письма содержится сразу несколько ошибок и опечаток, например, "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.

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