Apple отключил российскую версию официального сайта

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Apple ограничила доступ к своему русскоязычному веб-сайту, запретив пользователям просматривать информацию о продукте и технические характеристики на русском языке. При попытке получить доступ к русскоязычной версии веб-сайта пользователи теперь перенаправляются на страницу, содержащую справочные материалы. Эта справочная страница — единственный раздел на русском языке, который остается доступным.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Apple прекратила обновлять свои русскоязычные и белорусские версии веб-сайтов в начале марта 2022 года, что совпало с объявлением компании о приостановке официальных продаж устройств в России. В течение этого периода Apple перевела весь свой российский офис в Дубай.

Несмотря на то, что продажи и обновления продуктов были приостановлены, пользователи по-прежнему могли получать доступ к страницам продуктов с информацией, относящейся к тому времени, когда компания приостановила свою деятельность в России. Однако в настоящее время этот доступ ограничен.

Стоит отметить, что сеть розничных магазинов Re:Store недавно объявила о ребрендинге, отойдя от концепции Apple premium reseller и сосредоточившись на предложении продуктов от более широкого круга производителей.

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Apple начала блокировать iPhone в России?