Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Узбекистан и Россия намерены ускорить процесс разработки соглашения о социальных гарантиях для узбекских трудовых мигрантов. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров с российской стороной. В ходе переговоров было уделено внимание вопросам улучшения социального обеспечения для узбекских граждан, занятых в трудовой деятельности на территории России. Стороны договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

Согласно данным узбекских органов, в настоящее время более 2 миллионов граждан Узбекистана на постоянной основе работают за границей, причем более 60% из них заняты на территории Российской Федерации. По информации Центробанка Узбекистана, только в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину около $20 миллиардов, при этом более 80% средств были перечислены из России в Узбекистан.

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