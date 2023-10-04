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В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3

2:02
Общество

Жители Московской области совершили почти 14 миллионов поездок по третьему маршруту московских центральных диаметров "Зеленоград-Раменское" за полтора месяца с момента его открытия. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с его посещением нового пешеходного перехода через пути МЦД-3 в Раменском.

В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
Фото: Openverse

МЦД-3 проходит через территории четырех городских округов: Химки, Люберцы, Раменский и Жуковский, где проживает 891 тысяча человек. За короткий период после открытия этого маршрута им воспользовалось почти 14 миллионов пассажиров из Подмосковья. При этом, поток пассажиров на Ленинградско-Казанском диаметре увеличился почти на 30 тысяч человек.

Губернатор Воробьев осмотрел пешеходный переход на платформе "Удельная", который был включен в региональную госпрограмму "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на период с 2023 по 2027 год. Этот переход соединяет улицу Интернациональную и Южный проспект и предназначен для удобства местных жителей. Губернатор отметил важность наличия лифтов на платформе, особенно для людей старшего возраста и молодых мам с колясками, сообщает ТАСС.

После запуска МЦД-3 пассажиропоток на платформе "Удельная" увеличился до 11,8 тысячи человек в сутки. Этот новый надземный пешеходный переход облегчит жизнь около 23 тысяч жителей Раменского.

МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" протяженностью 85 километров с 38 остановками был запущен 17 августа. За месяц его работы пассажиры совершили около 11,5 миллионов поездок.

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ВСЁ, что нужно знать ПРО МЦД3 ЗА 5 МИНУТ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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