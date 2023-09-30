Сатановский: с Пашиняном надо было разобраться по-сталински

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Кремлю стоило давно бы свергнуть армянского премьера Никола Пашиняна и поставить там своего политика.

Фото: openverse

Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский.

"Армения распропагандирована американцами, Пашинян был поставлен ими и работает на них. Среди его задач вытеснение России из Закавказья, ликвидация базы в Гюмри и ликвидация присутствия Армении в ОДКБ. Да, Армению это разорит, обезоружит. И теперь вопрос: а что в этой ситуации должна делать Россия?" — на канале израильского журналиста Александра Вальдмана спрашивает аналитик.

Он сожалеет, что российский президент не применяет добрую сталинскую тактику и тактику русских царей — никого не свергает и своих людей на это место не ставит. И поэтому Армения станет ещё одной растерзанной американцами страной.

США же не нужны процветающие страны, а вот поле боя: Украина с Россией — нужно. Но люди, которые надеются, что придут США, и всё будет круто, они этого не понимают, а взывать к исторической памяти армян не имеет смысла, подытожил Сатановский.

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