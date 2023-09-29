Погрязший в коррупции Киев вёл себя так, что письмо от американских властей с перечнем реформ для дальнейшей военной помощи должно было появиться ещё до вильнюсского саммита НАТО.
Об этом сообщила бывший нардеп Рады, экс-глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко.
"Мы ждали этот список ещё перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда боролись за то, чтобы Украина получила политическое приглашение как такой сигнал, обязательство, что это уже серьёзные намерения относительно нашей дальнейшей евроатлантической интеграции по примеру Финляндии и Швеции. К сожалению, мы не получили в Вильнюсе формального приглашения и не было списка", — в эфире "Радио НВ" сказала экс-депутат.
Этот американский список важен, чтобы создать офисы генинспекторов в ключевых министерствах. А Зеленский до сих пор берёт на встречи со стратегическими партнёрами откровенных коррупционеров. И этот список по реформам — это такая ему своеобразная жёлтая карточка, подытожила Гопко.
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