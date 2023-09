Your browser does not support the audio element.

Погрязший в коррупции Киев вёл себя так, что письмо от американских властей с перечнем реформ для дальнейшей военной помощи должно было появиться ещё до вильнюсского саммита НАТО.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.