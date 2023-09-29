ФАС завершила первые проверки оптовых поставщиков топлива и АЗС

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

После тщательной проверки цепочки поставок в разных регионах России, Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения закона о конкуренции и начала несколько уголовных дел. Ранее, в рамках усилий правительства по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, были разработаны новые методы. Эксперты обнаружили нарушения в Белгородской и Ростовской областях, а также на территории Ставропольского края, где несколько местных компаний продавали топливо по завышенным ценам, сообщает motor.ru.

Фото: openverse

Кроме того, были выявлены случаи ценового сговора в Краснодарском крае и Дагестане. Эксперты отметили, что глава дагестанской ассоциации владельцев АЗС оказывал влияние на участников рынка с целью одновременного повышения цен на горючее. ФАС заявила о продолжении проверок компаний, работающих на рынке топлива. В сентябре власти временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива из России за рубеж. Эта мера была предпринята с целью удержания роста цен на топливо в стране.

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