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Водители автобусов из Ростова уезжают на работу в Донбасс за 200 000 рублей

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Общество

В Ростове-на-Дону водители нескольких автотранспортных предприятий бросили работу в городе ради более выгодных зарплат в ДНР и ЛНР. Там им предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Donnews.ru со ссылкой на источники в АТП Ростова.

Водители автобусов из Ростова уезжают на работу в Донбасс за 200 000 рублей
Фото: https://www.rbth.com/science-and-tech/327864-15-bus-projects-russia-proud

По их словам, причина в бюджетных деньгах, которые хлынули в новые регионы. В областном Минтрансе также признают информацию о переходе водителей, отмечая, что к оттоку кадров привёл повышенный спрос.

При этом на новых территориях контроль за их работой минимальный. Требуется лишь возить людей "более или менее по графику".

Ранее власти Ростова сами планировали переманивать водителей из Мариуполя. Предлагалось даже выдавать им бесплатное жильё.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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