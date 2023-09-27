Госдума предложила использовать специальные парковки с туалетами для таксистов

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

На этой неделе стало известно, что Министерство внутренних дел поддержало предложение о запрете долгосрочной стоянки такси во дворах жилых домов, превышающей 30 минут. В связи с этим первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов выразил беспокойство о судьбе таксистов. Он предложил создать специальные парковочные зоны, где водители могли бы ожидать заказов, сообщает "За рулем".

Фото: openverse

"Один из вариантов решения этой проблемы может заключаться в заключении соглашений между крупными таксопарками и городскими властями о предоставлении земельных участков в населенных районах для оборудования парковочных зон с туалетами, где таксисты могли бы ожидать заказы," - сказал Шайхутдинов.

Он также добавил, что для воплощения этой инициативы потребуется согласование с местными властями и получение соответствующих разрешений.

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