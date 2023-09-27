В белгородский отряд самообороны вступил 11-летний мальчик

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Ребенок проходит военную подготовку в объединении "Сталь" вместе со своей семьей, как сообщили жители Губкина журналистам GUBTRK. Отец мальчика присоединился к белгородскому отряду самообороны еще на стадии его создания, а свою жену и 11-летнего сына привлек к занятиям всего несколько месяцев назад.

Решение мальчика с позывным "Святогор" приняли с пониманием учителя, друзья и знакомые. Ребенок рассказал, что увлечен военной тематикой, активно участвует в деятельности военно-патриотического клуба "Святогор" и мечтает о поступлении в Нахимовское военно-морское училище.

Отец ребенка, с позывным "Черный", является командиром разведывательной роты и замкомандиром батальона. Его жена, позывной "Кэрри", рассказала, что присоединилась к самообороне, чтобы быть ближе к мужу, но затем также стала активным участником, не пропуская ни одного занятия, которые проходят четыре раза в неделю на протяжении нескольких часов.

Семья не только посещает теоретические занятия, но и участвует в практических упражнениях, развивая физическую подготовку, навыки тактического боя и умение ориентироваться в пространстве. Они также получили обучение основам первой медицинской помощи, сообщает bel.ru.

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