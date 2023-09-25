Эксперт Белавин: с 1 октября ЦБ начнет получать от банков данные о мошенниках

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Новые указания от Банка России улучшат процесс выявления телефонных мошенников, сообщил Глеб Белавин, эксперт из Экспертного клуба ЦСР, агентству "Прайм".

Фото: Openverse

С 1 октября банки начнут предоставлять Центральному банку наиболее полную информацию о подозрительных переводах. Согласно новым правилам, они смогут сообщать о 50 признаках, свидетельствующих о потенциальной мошеннической деятельности. Ранее Центробанк получал информацию только о конечных получателях средств, похищенных мошенниками.

Среди признаков мошенничества будут отмечены случаи одновременного использования интернет-банкинга из разных мест. К другим подозрительным действиям относится оформление предварительно одобренных кредитов непосредственно после снятия блокировки в онлайн-банкинге из-за неправильного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки также обязаны обращать внимание на нетипичные денежные операции, выполняемые с новых телефонов или компьютеров клиентов.

Существующую базу данных будет легко обновить с учетом новых стандартов безопасности и подключить соответствующую аналитику для выявления признаков потенциального мошенничества.

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