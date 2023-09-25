Член СПЧ Меркачёва назвала кадры с избиением сыном Кадырова заключённого доказательством преступления

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Член СПЧ Ева Меркачёва заявила, что видео на котором сын Рамзана Кадырова избивает заключённого в СИЗО, является вызовом правовой системе РФ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Меркачёва уверена, что теперь не остаётся сомнений в личности человека, который избивает заключённого.

"Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается", — цитирует слова Меркачёвой Telegram-канал "Осторожно, новости".

Она считает, что данное видео демонстрирует безнаказанность преступления в регионе РФ.

Меркачева призвала ФСИН увезти Никиту Журавеля из Чечни, так как, по мнению представителя СПЧ, его жизни грозит опасность.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал кадры с избиением сыном Кадырова подозреваемого в сжигании Корана.

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