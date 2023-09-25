В Австралии женщина назвала сына Метамфетамином ради эксперимента

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Австралийская женщина решила провести интересный эксперимент, назвав своего новорожденного ребенка в честь наркотика, и столкнулась с удивительным исходом. Об этом сообщает сообщает news. com.au.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кирстен Дрисдейл, журналистка телеканала ABC, работавшая на передаче WTFAQ, занималась исследованием процесса утверждения имен для новорожденных в официальном реестре браков и рождений. Ей было интересно узнать, какие принципы руководствуются при одобрении имени, и что происходит, если первое имя, выбранное родителями, отклоняется. Однако на вопросы женщины официальные представители не смогли предоставить четких ответов.

Тогда, будучи в ожидании рождения своего ребенка, Кирстен решила найти ответы на свои вопросы на практике. После рождения сына она с мужем подали заявку на регистрацию имени, которое, по их мнению, не пройдет проверку — "Метамфетамин Рулит". Однако к их удивлению, вскоре им пришло свидетельство о рождении, где указывалось именно это имя.

"Мы не знаем, что произошло. Возможно, они решили, что 'Метамфетамин' - это какое-то греческое имя, или это была автоматическая ошибка. Нам не дали ясного объяснения", — рассказала женщина своим коллегам. Позднее Дрисдейл смогла подать повторную заявку на изменение имени сына, и оно было изменено.

Представители реестра браков и рождений Нового Южного Уэльса заявили, что после этого случая они ужесточили процедуру утверждения имен для новорожденных, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В Австралии существуют ограничения на выбор имени для детей. Запрещено давать детям имена, связанные с титулами или званиями, а также использовать обсценную лексику, оскорбления и названия, связанные с сексуальными актами или гениталиями. Названия, связанные с богами или религиозными фигурами, также подпадают под запрет.

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