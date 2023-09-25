"КП": сыровар Олег Сирота ответил на обвинения бывшей супруги Пелагеи

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный российский сыровар Олег Сирота ответил на обвинения бывшей супруги Пелагеи, которая заявляла на протяжении нескольких месяцев о том, что он является негодяем и мошенником. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Фото: https://openverse.org/image/00bdf782-f021-49c3-ac17-770312850e6d?q=олег%20сирота

По словам супруги сыровара, он якобы бросил четверых детей ради молодой секретарши, а затем и вовсе перестал выплачивать им деньги.

Предприниматель, комментируя произошедшее, сказал, что Пелагея абсолютно обо всём врёт, включая своё имя: на самом деле она Полина.

"Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушёл от Полины, брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками. Вываливать подробности не буду и не хочу, не хочу ей уподобляться", — рассказал Сирота.

Ранее Пелагея несколько раз обращалась в суд и пыталась забрать у бывшего супруга огромную часть денег, однако ей так и не удалось убедить правоохранителей в своих действиях.

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