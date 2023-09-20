Певец Меладзе в новом треке с Тарасовой намекнул на разрыв с Брежневой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Константин Меладзе в новом появившемся в Сети совместном треке с участницей "ВИА Гры" Софией Тарасовой под названием "Почему я один?" намекнул на разлад в отношениях со своей супругой Верой Брежневой. Об этом пишет "СтарХит".

Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Издание отмечает, что слухи о романе Меладзе с Тарасовой ходили некоторое время в Сети. При этом сама девушка заявляла, что продюсер её очень поддерживал в непростые времена. Также он хвалил Тарасову за внешность, голос и умение хорошо продвигаться по карьерной лестнице.

Напомним, Брежнева и её муж покинули Россию после начала СВО. Артистка выступает за границей и выпускает новые песни. Появившиеся после отъезда слухи о разводе звёзд пара никак не комментировала.

Ранее Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском.

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