Певец Константин Меладзе в новом появившемся в Сети совместном треке с участницей "ВИА Гры" Софией Тарасовой под названием "Почему я один?" намекнул на разлад в отношениях со своей супругой Верой Брежневой. Об этом пишет "СтарХит".
Издание отмечает, что слухи о романе Меладзе с Тарасовой ходили некоторое время в Сети. При этом сама девушка заявляла, что продюсер её очень поддерживал в непростые времена. Также он хвалил Тарасову за внешность, голос и умение хорошо продвигаться по карьерной лестнице.
Напомним, Брежнева и её муж покинули Россию после начала СВО. Артистка выступает за границей и выпускает новые песни. Появившиеся после отъезда слухи о разводе звёзд пара никак не комментировала.
Ранее Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.