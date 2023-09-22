Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкомат

Жители города Балашиха подмосковья выразили недовольство из-за длительных очередей в военкомате, что помешало им встать на воинский учёт. По словам одной из женщин, приём их осуществляется только при личном присутствии в очереди, и доступ к военкомату не предоставляется каждый день.

Фото: ВКонтакте

"Приём осуществляется всего два дня в неделю: в понедельник и четверг", — поделилась женщина.

Жители Балашихи, желающие получить военный билет, вынуждены вносить своё имя в список на бумаге, чтобы зарегистрировать место в очереди. Как сообщает msk1.ru, на фотографиях, распространённых в местных сообществах, видно, что количество людей в данном списке достигло 204 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве выросло число вакансий специалистов по воинскому учёту.

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