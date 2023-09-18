В Москве выросло число вакансий специалистов по воинскому учёту

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве наблюдается резкий рост числа вакансий для специалистов по мобилизационному учёту. Об этом сообщает издание MSK1.RU.

До начала СВО число таких вакансий на сайтах по поиску работы было невелико и составляло 10-16 объявлений в месяц. Однако с началом частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года оно резко выросло и приблизилось к сотне.

Пик числа вакансий был зарегистрирован в октябре прошлого года, когда было размещено 174 объявления. Затем количество вакансий снизилось до 80-90 в месяц, но весной этого года вновь возросло до 156. Сейчас, по данным издания, на сайте hh.ru размещено 362 вакансии, что является рекордным показателем за последние два года.

Официальные представители заявляют, что в настоящий момент нет потребности в мобилизации. Президент РФ Владимир Путин также опроверг слухи о привлечении северокорейских добровольцев на ЛБС. Он сообщил, что на 15 сентября 2023 года контракты с Минобороны подписали уже 300 тысяч добровольцев.

Вакансии для специалистов по мобилизационному учёту предлагают разный уровень зарплат, начиная от 40 тысяч рублей в одной из московских IT-компаний и достигая 130 тысяч рублей в ведомственной охране столичного правительства. Требования к опыту, образованию и квалификации также разнообразны.

Издание указывает на подготовку к потенциальной мобилизации в столичной нефтегазодобывающей компании, где требуется специалист по воинскому учёту и мобилизационной подготовке с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц. Его обязанностями будут документооборот, воинский учёт, оформление брони для военнообязанных и другие задачи.

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