Родственник погибшего из-за предателя Кузьминова военного заявил, что "просто расстрелял бы его"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Родственник одного из двух российских военных, 35-летнего Хушбахта Турсунова, погибших из-за лётчика ВС РФ Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, рассказал, что сказал бы предателю, если бы встретил его.

Фото: Соцсети

В беседе с RT мужчина, действующий пилот, заявил, что особо не знал Кузьминова. А Турсунов был в экипаже в статусе лётчика-штурмана. И у него с собой не было оружия.

"У них полёт составлялся по территории России, у них перевозка была груза и личного состава. У них маршрут был Зерноград — Курск", объяснил военный.

Он также добавил, что ничего не сказал бы Кузьминову при встрече, а просто расстрелял бы его.

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