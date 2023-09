Your browser does not support the audio element.

В современном обществе мы по-прежнему сталкиваемся с негласными стереотипами и мифами о мужчинах, которые могут искажать наше восприятие и взаимодействие с ними. Несмотря на то, что многие из нас уже осознали важность равенства полов и уважения к различиям между нами, некоторые устаревшие представления по-прежнему остаются в нашем сознании.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.