"Царьград": предатель Кузьминов хотел денег и летать, но боялся спецоперации

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Появляются новые подробности в деле лётчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 .

Фото: Telegram-канал издания RT

Как рассказывает его бывший друг, тот боялся воевать, а после начала спецоперации и вовсе хотел уйти из армии.

Но с такой характеристикой не совсем согласился кандидат технических наук, доцент, заслуженный военный лётчик России, член экспертного совета "Офицеров России" Владимир Попов.

В беседе с "Царьградом" от отметил, что тот, кто говорит, что Кузьминов боялся летать, не прав. Из его служебных характеристик можно понять, что летать пилот любил.

"Дело в другом. Видимо, Кузьминов хотел работать и летать в гражданской авиации. Но поступить учиться в институт гражданской авиации намного сложнее, чем в военное учебное заведение. Гражданские лётчики получают зарплату выше, чем военные, поэтому в гражданской авиации работать престижнее, а военная авиация — это для тех, кто выбирает себе специальность по призванию и душе", — подчеркнул эксперт.

Настоящий лётчик не думает о материальных благах, а думает о полёте. Но если у человека мечта заработать — то и подход другой. Такие и становятся предателями. Возможно, на Кузьминова, который не скрывал свои цели, вышли определённые люди и с ним поработали. Была сделана многоходовка, упущенная контрразведкой.

"Таких людей, подверженных влиянию, берут на карандаш. Но каждому в голову не залезешь. Если человек скрывает свои намерения, то по косвенным признакам понять довольно сложно. А кричать на каждом перекрёстке такие люди не будут", — подытожил Попов.

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