Согласно новому законопроекту, срок ремонта автомобилей по ОСАГО будет увеличен на полтора раза: с текущих 30 дней до 45 дней. Правительство Российской Федерации поддержало этот законопроект, однако внесло два предложения по его усовершенствованию, сообщает Banki.ru.
В частности, предлагается уточнить, что увеличение предельного срока ремонта будет применяться только в определённых обстоятельствах, и что сама норма о продлении срока будет иметь временный характер.
"Из заключения следует, что правительство в принципе поддерживает возможность увеличения максимального срока ремонта по договору ОСАГО до 45 дней в тех случаях, когда выполнение восстановительных работ по транспортному средству в установленные законом сроки (30 дней) невозможно", - отметило издание.
В итоге правительство России выразило общую поддержку законопроекту, однако рекомендовало внести изменения с учётом упомянутых замечаний перед его рассмотрением в Государственной Думе.
Ранее мы писали, что в России предложили ввести временное гибридное ОСАГО.
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