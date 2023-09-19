Срок ремонта автомобиля по ОСАГО будет продлён до 45 дней

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно новому законопроекту, срок ремонта автомобилей по ОСАГО будет увеличен на полтора раза: с текущих 30 дней до 45 дней. Правительство Российской Федерации поддержало этот законопроект, однако внесло два предложения по его усовершенствованию, сообщает Banki.ru.

Фото: openverse.org

В частности, предлагается уточнить, что увеличение предельного срока ремонта будет применяться только в определённых обстоятельствах, и что сама норма о продлении срока будет иметь временный характер.

"Из заключения следует, что правительство в принципе поддерживает возможность увеличения максимального срока ремонта по договору ОСАГО до 45 дней в тех случаях, когда выполнение восстановительных работ по транспортному средству в установленные законом сроки (30 дней) невозможно", - отметило издание.

В итоге правительство России выразило общую поддержку законопроекту, однако рекомендовало внести изменения с учётом упомянутых замечаний перед его рассмотрением в Государственной Думе.

Ранее мы писали, что в России предложили ввести временное гибридное ОСАГО.

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