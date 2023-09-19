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Срок ремонта автомобиля по ОСАГО будет продлён до 45 дней

1:12
Общество

Согласно новому законопроекту, срок ремонта автомобилей по ОСАГО будет увеличен на полтора раза: с текущих 30 дней до 45 дней. Правительство Российской Федерации поддержало этот законопроект, однако внесло два предложения по его усовершенствованию, сообщает Banki.ru.

Срок ремонта автомобиля по ОСАГО будет продлён до 45 дней
Фото: openverse.org

В частности, предлагается уточнить, что увеличение предельного срока ремонта будет применяться только в определённых обстоятельствах, и что сама норма о продлении срока будет иметь временный характер.

"Из заключения следует, что правительство в принципе поддерживает возможность увеличения максимального срока ремонта по договору ОСАГО до 45 дней в тех случаях, когда выполнение восстановительных работ по транспортному средству в установленные законом сроки (30 дней) невозможно", - отметило издание.

В итоге правительство России выразило общую поддержку законопроекту, однако рекомендовало внести изменения с учётом упомянутых замечаний перед его рассмотрением в Государственной Думе.

Ранее мы писали, что в России предложили ввести временное гибридное ОСАГО. 

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Минфин поддерживает новые сроки ремонта по ОСАГО
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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