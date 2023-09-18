Дочь заслуженного артиста РФ, звезды сериала "Солдаты", Вячеслава Гришечкина Ольга опровергла слухи о вине врачей в смерти отца. Она назвала ложными сообщения о том, что актёр якобы скончался по вине не оказавших ему должную помощь врачей.
Врачи боролись за жизнь артиста до последнего и делали всё, что могли, заявила Ольга в беседе с РЕН ТВ.
Она также подчеркнула, что врачи "прекрасные", и в этом плане всё было "абсолютно хорошо".
По словам дочери, она почти ежедневно приезжала в больницу, и ей известно, как никому другому, какая была там обстановка на самом деле. В связи с этим дочь призвала не верить слухам.
Состояние, в которое попал отец, было обусловлено тем, что он, несмотря на просьбы близких, тянул с визитом к врачам.
Ранее стало известно, что всё наследство артиста достанется его единственной дочери от первого брака.
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