Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, кому достанется всё наследство умершего на 62-м году жизни заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает портал teleprogramma.pro.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Издание отмечает, что делёжки имущества не будет. Всё наследство звезды сериала "Солдаты" достанется его единственной дочери Ольге, которая родилась в первом браке актёра с костюмером Марией.

У артиста была дача в Подмосковье и скромная машина, а также квартира в одном из спальных районов столицы.

По словам источника, единственной наследнице Гришечкина сейчас 30 лет, она руководит международной компанией в Москве.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Гришечкин предсказал свою смерть в новом сериале "Дурдом".

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