Стало известно, кому достанется всё наследство умершего на 62-м году жизни заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает портал teleprogramma.pro.
Издание отмечает, что делёжки имущества не будет. Всё наследство звезды сериала "Солдаты" достанется его единственной дочери Ольге, которая родилась в первом браке актёра с костюмером Марией.
У артиста была дача в Подмосковье и скромная машина, а также квартира в одном из спальных районов столицы.
По словам источника, единственной наследнице Гришечкина сейчас 30 лет, она руководит международной компанией в Москве.
Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Гришечкин предсказал свою смерть в новом сериале "Дурдом".
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Директор актёра Вячеслава Гришечкина Максим озвучил причину смерти звезды. Продюсер считает, что его "довели близкие".