Родители учащихся школы №22 в Екатеринбурге выразили своё недовольство на собрании из-за увольнения десятка учителей из учебного заведения. Они собрались, чтобы разобраться в причинах этой ситуации. По информации "КП-Екатеринбург", за лето было уволено около 20 педагогов.
Родители также отметили, что в текущем учебном году у их детей отсутствуют уроки по русскому языку, литературе, биологии и географии. Вместо этого детей направляют на занятия по физике и физкультуре, а иногда даже разрешают смотреть мультфильмы на уроках.
Комментариев от департамента образования Екатеринбурга пока не последовало.
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