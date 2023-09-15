В Екатеринбурге из школы уволились десятки педагогов

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители учащихся школы №22 в Екатеринбурге выразили своё недовольство на собрании из-за увольнения десятка учителей из учебного заведения. Они собрались, чтобы разобраться в причинах этой ситуации. По информации "КП-Екатеринбург", за лето было уволено около 20 педагогов.

Фото: openverse.org

Родители также отметили, что в текущем учебном году у их детей отсутствуют уроки по русскому языку, литературе, биологии и географии. Вместо этого детей направляют на занятия по физике и физкультуре, а иногда даже разрешают смотреть мультфильмы на уроках.

Комментариев от департамента образования Екатеринбурга пока не последовало.

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