В Госдуме заявили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации "точно не будет"

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Осенью 2023 года новой волны мобилизации точно не будет. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире RTVI.

Фото: mil.ru

Депутат уверен, что потребности Вооружённых Сил РФ в спецоперации на Украине полностью закроют контрактники.

"Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться", — сказал Швыткин.

Ранее политик отказался уточнить детали о возможной новой работе генерала Сергея Суровикина и предполагаемом его отъезде за границу.

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