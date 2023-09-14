В Госдуме отказались уточнить детали о возможной новой работе генерала Суровикина

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Замглавы комитета Госдумы Юрий Швыткин отказался уточнить детали о возможной новой работе экс-главкома ВКС РФ генерала Сергея Суровикина, а также о предполагаемом его выезде за границу.

Фото: Вадим Савицкий

Депутат прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых говорилось, что Суровикин якобы находится не в России. Об этом заявил блогер Сергей Колясников.

По словам политика, ему лично об этом ничего неизвестно, пишет "Лента.ру".

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