Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сети показали, как база с боевиками ВСУ была уничтожена точным ударом
Учёные обнаружили новую причину болезни Альцгеймера
Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта
Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана
Диетолог Писарева назвала вредные и полезные каши в рационе пенсионеров
На границах России будут проводить дезинфекцию машин из "заразных" стран
В Госдуме заявили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации "точно не будет"
Четыре человека погибли в аварии с бетоновозом в Мурманской области
Пинчук: возрождение СМЕРШа в России давно назрело

В Госдуме отказались уточнить детали о возможной новой работе генерала Суровикина

0:30
Общество

Замглавы комитета Госдумы Юрий Швыткин отказался уточнить детали о возможной новой работе экс-главкома ВКС РФ генерала Сергея Суровикина, а также о предполагаемом его выезде за границу.

В Госдуме отказались уточнить детали о возможной новой работе генерала Суровикина
Фото: Вадим Савицкий

Депутат прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых говорилось, что Суровикин якобы находится не в России. Об этом заявил блогер Сергей Колясников.

По словам политика, ему лично об этом ничего неизвестно, пишет "Лента.ру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
Учёные обнаружили новую причину болезни Альцгеймера
Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта
Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана
Диетолог Писарева назвала вредные и полезные каши в рационе пенсионеров
На границах России будут проводить дезинфекцию машин из "заразных" стран
В Госдуме заявили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации "точно не будет"
Четыре человека погибли в аварии с бетоновозом в Мурманской области
Пинчук: возрождение СМЕРШа в России давно назрело
Пушилин назвал вбросом информацию о захвате Авдеевки бойцами ВСУ
Два подростка в Москве получили ожоги после падения с электросамоката на раскалённый асфальт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников