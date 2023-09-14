Замглавы комитета Госдумы Юрий Швыткин отказался уточнить детали о возможной новой работе экс-главкома ВКС РФ генерала Сергея Суровикина, а также о предполагаемом его выезде за границу.
Депутат прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых говорилось, что Суровикин якобы находится не в России. Об этом заявил блогер Сергей Колясников.
По словам политика, ему лично об этом ничего неизвестно, пишет "Лента.ру".
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