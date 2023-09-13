Эксперт предупреждает о небезопасности в церкви: чёрные колдуны и антиритуалы

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Эзотерик и таролог Марианна Абравитова выразила беспокойство относительно потенциальной опасности в церквях, утверждая, что чёрные колдуны проводят в храмах антиритуалы.

Фото: openverse

Абравитова подчеркнула, что большинство людей обращается к церкви в трудные моменты своей жизни, когда им нужна помощь и поддержка. Она утверждает, что в таких уязвимых состояниях люди могут стать добычей чёрных ведьм.

Эксперт поделилась мнением о том, что церкви и храмы часто использовались для проведения различных ритуалов, включая чёрные магические обряды. Она подчеркнула, что церковь, как священное место, обладает особой энергетикой, и чёрные ведьмы могут выбирать такие места для своих действий.

Марианна Абравитова также раскрыла некоторые детали чёрных ритуалов, которые могут проводиться в местах силы, включая молитвы и антимолитвы, а также ритуалы, которые выполняются в обратном порядке. Она подчеркнула, что эти ритуалы проводятся не в благих целях, и призвала быть бдительными.

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