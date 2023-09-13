Ученые нашли в Перу останки 14 внеземных существ

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил парламенту свои находки — две загадочные мумии, которые, по его утверждению, могут иметь инопланетное происхождение. Он сообщил, что эти мумии были обнаружены в городе Наска, Перу, и описал их как существ маленького роста с необычными чертами, такими как большие головы, трехпалые конечности, и отсутствие зубов. Мауссан также отметил, что отпечатки пальцев этих существ имеют необычную форму, отличную от отпечатков человека.

Фото: openverse

Он сказал: "Это существа, которые не принадлежат к нашей земной эволюции, их ДНК отличается от генетического материала человека на 30%. Радиоуглеродный анализ показал, что им тысяча лет".

Эти заявления вызвали интерес и дополнительные вопросы касательно исследования неопознанных объектов и инопланетной жизни.

Ранее бывший сотрудник американских разведсообществ Дэвид Граш сообщил о существовании скрытой программы США по обнаружению и исследованию НЛО, подчеркнув важность анализа подобных явлений с точки зрения безопасности. Это утверждение дало толчок к новым обсуждениям о наличии внеземной активности.

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