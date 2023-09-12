"Царьград": заговор академиков провален — спецслужбы начинают чистки в РАН

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Демарш главы Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Валерия Гарбузова завершился логично — увольнением с должности. Однако история многое вскрыла.

Фото: УФСБ В Самарской области

Мы сегодня наблюдаем вторую волну исхода иностранных агентов влияния. Уходят с насиженных мест они вынужденно, а значит, никак не могут отказать себе в том, чтобы вылить накопившуюся злобу к стране и народу напоследок, пишет "Царьград".

Руководство ИСКРАН и Института Европы РАН с началом спецоперации приняли совместное обращение с центром European Leadership Network, возглавляемым экс-омбудсменом Британии при НАТО Адамом Томпсоном. Академиков даже не смутил факт, что он исполнял свои обязанности в 2014–16 годах, когда Лондон активно помогал Киеву массово убивать людей в Донбассе.

Подписанты требовали "незамедлительно прекратить огонь, принять скоординированные меры по деэскалации ситуации и путём переговоров достичь политического урегулирования".

На сайте ИСКРАН и сейчас можно прочитать о пути Гарбузова. Он активно участвовал в подготовке материалов для федеральных органов госвласти. И десятилетиями такие люди, презирающие в душе народ и страну, являлись проводниками власти в своей сфере деятельности.

Выход сегодня только один — радикальная чистка кадров, невзирая на чины. Если человеком подписано антирусское обращение, имея за спиной учёные степени — значит, такого уже не исправить. Для страны он потерян и пусть ищет себе иную работу. Тем более, в стране не хватает рабочих рук, бетонщиков и слесарей, подытожил телеканал.

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