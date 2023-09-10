Москвичи рассказали о недоделках и плохом расписании на МЦД-4

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

С открытием МЦД-4 в Москве многие жители столицы надеялись на улучшение транспортной доступности, но по данным москвичей, начало работы нового диаметра омрачено рядом проблем.

Фото: Wikipedia

В день открытия, пассажиры столкнулись с организационными трудностями на платформах, где формировались толпы людей, а диспетчеры не всегда могли оказать помощь и объяснить, как действовать.

Москвичи выразили недовольство не только организацией работы, но и неудобными расписаниями поездов, особенно в утренние часы пик. Некоторым приходится затрачивать в два раза больше времени на дорогу.

Кроме того, на станциях МЦД-4 обнаружились недоделки, такие как неисправные лифты и наличие стройматериалов на платформах.

Сообщается также о неудобствах при покупке билетов, так как автоматы по продаже билетов не принимают банковские карты.

В результате открытия МЦД-4, ожидания москвичей оказались разочарованными, и они надеются на улучшение ситуации в будущем.

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МЦД 4: Реутов - Железнодорожная