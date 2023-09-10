Коллега умершего "звёздного хирурга" Гогиберидзе объяснил его диагноз

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный пластический хирург Отари Гогиберидзе, который скончался в Москве из-за последствий коронавируса, был очень талантливым врачом. К его услугам прибегали многие звёзды отечественного шоу-бизнеса.

Фото: openverse.org

По словам бывшей супруги, у него начались проблемы с сосудами, а умер он от сердечного приступа. Диагноз доктора объяснил его коллега Александр Вдовин в беседе с "МК".

Специалист отметил, что проблемы с сосудами возникают у многих хирургов, поскольку им приходится стоять на ногах подолгу во время операций. И, конечно, всё усугубил "ковид".

"Очень жаль, что талантливые люди покидают нас так рано. Хороших врачей, которые действительно показывают отменный результат, очень мало", — заключил собеседник издания.

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