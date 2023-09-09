За полчаса до приема пищи рекомендуется выпить стакан теплой воды, так как она способствует созданию объема в желудке и стимулирует выработку гормона насыщения, известного как холецистокинин. Об этом советует заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе, Лариса Рогова.
Она также подчеркнула важность употребления супа в обед. Суп должен быть умеренно жирным и содержать твёрдые кусочки, которые нужно хорошо пережевывать. Горячий суп способствует выработке холецистокинина, что позволяет насытиться меньшим количеством пищи и избежать переедания.
При повышенных уровнях мочевой кислоты следует избегать супов на мясном бульоне, а также с супами, содержащими щавель и шпинат. В этом случае, рекомендуется употреблять овощные бульоны.
Лариса Рогова также отмечает, что супы-пюре не являются наилучшим выбором, так как в них отсутствует элемент жевания, что полезно для здоровья зубов и способствует более быстрому насыщению. Более того, протертые супы усваиваются быстрее и требуют меньше энергии для переваривания, что может привести к избыточной аккумуляции энергии.
Таким образом, правильная подготовка к еде может сыграть важную роль в поддержании здоровья и контроле массы тела.
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