Врач Рогова: Похудеть можно при помощи супа и воды

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За полчаса до приема пищи рекомендуется выпить стакан теплой воды, так как она способствует созданию объема в желудке и стимулирует выработку гормона насыщения, известного как холецистокинин. Об этом советует заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе, Лариса Рогова.

Фото: Openverse

Она также подчеркнула важность употребления супа в обед. Суп должен быть умеренно жирным и содержать твёрдые кусочки, которые нужно хорошо пережевывать. Горячий суп способствует выработке холецистокинина, что позволяет насытиться меньшим количеством пищи и избежать переедания.

При повышенных уровнях мочевой кислоты следует избегать супов на мясном бульоне, а также с супами, содержащими щавель и шпинат. В этом случае, рекомендуется употреблять овощные бульоны.

Лариса Рогова также отмечает, что супы-пюре не являются наилучшим выбором, так как в них отсутствует элемент жевания, что полезно для здоровья зубов и способствует более быстрому насыщению. Более того, протертые супы усваиваются быстрее и требуют меньше энергии для переваривания, что может привести к избыточной аккумуляции энергии.

Таким образом, правильная подготовка к еде может сыграть важную роль в поддержании здоровья и контроле массы тела.

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