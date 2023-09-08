Уголовное дело о халатности в вопросе жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Кормиловка

В региональной прокуратуре сообщили о начале уголовного дела, связанного с халатностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Кормиловка в Омской области. По данным надзорного органа, были нарушены законодательные нормы, касающиеся данной сферы.

Фото: openverse

По данным gorod55.ru, в марте текущего года глава Кормиловского поселения дал разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений, построенных в рамках национального проекта "Экология". Эти сооружения предназначались для очистки воды и её распределения среди местных жителей.

За полгода работы эти механизмы несколько раз выходили из строя, требуя замены различных компонентов, таких как фильтры, дозирующие насосы и другие детали. Несмотря на проделанные работы, вода, поступавшая к местным жителям, так и оставалась непригодной для питья. Этот вывод подтвердили специалисты Роспотребнадзора, проводившие анализ воды.

Муниципальные чиновники разрешили использовать очистные сооружения без должной проверки и убеждения в их исправности, хотя на строительство было потрачено около 263 миллионов рублей, которые уже были выплачены подрядчику.

Прокуратура Омской области отметила, что данное деяние существенно нарушило права граждан, особенно в части обеспечения безопасности питьевой воды, и также причинило ущерб бюджету городского поселения. В связи с этим было начато уголовное дело по статье 293 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Расследование продолжается под надзором соответствующего органа.

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