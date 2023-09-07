В Московском зоопарке летом вылупились 11 птенцов фламинго

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Московский зоопарк радостно объявил о появлении одиннадцати птенцов фламинго, включая семь красных и четыре розовых. Птенцы вылупились в зоопарке в течение этого лета, став радостным событием для орнитологов и посетителей. Они продолжают расти под бдительным наблюдением зоологов.

Фото: openverse

Каждый год орнитологи зоопарка следят за гнездованием и размножением фламинго, обеспечивая им максимально комфортные условия. В этом году первый птенец появился на свет 11 июня, и он был помещен на искусственное выкармливание после того, как оказался в луже под гнездом из-за перепалок между сородичами. Остальные птенцы подрастают с родителями, которые в равной степени заботятся о своем потомстве.

Орнитологи зоопарка также следят за тем, чтобы птенцы получили достаточное количество пищи и энергии для зимы, и помогают им расти и крепнуть. В ближайшие месяцы розовый пигмент будет появляться у птенцов, и они станут характерными розовыми фламинго.

Московский зоопарк продолжает уделять большое внимание разведению фламинго, и каждый год новые птенцы присоединяются к их колонии, а зоологи обеспечивают безопасное и заботливое воспитание молодых птиц.

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В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго