Политолог Сергей Марков прокомментировал арест администратора Telegram-канала Moscow Colling Андрея Куршина.
Марков заявил, что арестованный Куршин должен быть благодарен судьбе за то, что он живёт в России, а не на Украине, которую он поддерживал в постах своего Telegram-канала.
"Это конечно запредельный либерализм российской власти", — прокомментировал арест блогера политолог.
Политический эксперт уверен, что российские власти очень либеральные в отличие от руководства Украины, где, по его словам, ведутся репрессии.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова, который поддерживал проведение СВО.
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