Марков назвал арест автора Telegram-канала Куршина запредельным либерализмом

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал арест администратора Telegram-канала Moscow Colling Андрея Куршина.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Марков заявил, что арестованный Куршин должен быть благодарен судьбе за то, что он живёт в России, а не на Украине, которую он поддерживал в постах своего Telegram-канала.

"Это конечно запредельный либерализм российской власти", — прокомментировал арест блогера политолог.

Политический эксперт уверен, что российские власти очень либеральные в отличие от руководства Украины, где, по его словам, ведутся репрессии.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова, который поддерживал проведение СВО.

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