В Челябинске зарплата рабочих-станочников превысила отметку в 200 000 рублей, сообщил сервис поиска работы "Зарплата.ру". Однако важно отметить, что такие высокие доходы, как правило, связаны с определёнными ролями в области эксплуатации станков, особенно для тех, кто имеет опыт программирования станков для обработки сложных деталей.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.