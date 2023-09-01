До 200 тысяч рублей стали зарабатывать в Челябинске некоторые рабочие-станочники

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске зарплата рабочих-станочников превысила отметку в 200 000 рублей, сообщил сервис поиска работы "Зарплата.ру". Однако важно отметить, что такие высокие доходы, как правило, связаны с определёнными ролями в области эксплуатации станков, особенно для тех, кто имеет опыт программирования станков для обработки сложных деталей.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Одним из примеров такой роли является роль наладчика станков и манипуляторов с программным управлением. Эти специалисты, обладающие навыками написания программ для обработки сложных деталей, могут рассчитывать на более высокие зарплаты.

В Уральском регионе в целом имеется множество аналогичных вакансий. Например, в объявлении о приеме на работу в Челябинске упоминается поиск оператора для работы в Нижнем Тагиле посменно. В вакансии указана заработная плата в размере 218 000 рублей, а также дополнительные льготы, такие как бесплатное проживание, рабочая одежда и компенсация дорожных расходов с предоставлением питания, сообщает kursdela.biz.

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