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Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей

1:53
Общество

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, обратился к министру промышленности и торговли РФ, Денису Мантурову, с инициативой о создании недорогого базового школьного набора, который включит товары отечественных производителей. В письме Чернышов предлагает организовать комплекты, доступные по стоимости до 15 тыс. рублей, содержащие качественные товары для школьников.

Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей
Фото: Wikipedia

Чернышов указал на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым российские семьи в среднем тратили 43 029 рублей на подготовку ребенка к школе в 2023 году. По мнению депутата, это серьезно ударяет по бюджету многих семей. В связи с этим, он призвал министерство рассмотреть возможность создания стандартного базового набора, стоимостью до 15 тыс. рублей, в который войдут качественные товары отечественного производства. Эти наборы должны формироваться с учетом сезонности, предоставляя два варианта для каждого учебного года.

Предложенный базовый школьный набор включает в себя школьную форму, обувь, спортивную одежду и канцелярские товары. Чернышов считает, что такие комплекты должны быть доступны для покупки во всех населенных пунктах и рекомендованы к продаже в федеральных торговых сетях.

Депутат подчеркнул, что его инициатива продолжает логику программы "Первосентябрьский капитал", предложенной им ранее. Эта программа предусматривает выплату семьям 25% от средней зарплаты в регионе на каждого школьника. Через внедрение базового школьного набора, он видит возможность помочь семьям уменьшить финансовую нагрузку, связанную с началом учебного года.

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Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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