Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, обратился к министру промышленности и торговли РФ, Денису Мантурову, с инициативой о создании недорогого базового школьного набора, который включит товары отечественных производителей. В письме Чернышов предлагает организовать комплекты, доступные по стоимости до 15 тыс. рублей, содержащие качественные товары для школьников.

Фото: Wikipedia

Чернышов указал на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым российские семьи в среднем тратили 43 029 рублей на подготовку ребенка к школе в 2023 году. По мнению депутата, это серьезно ударяет по бюджету многих семей. В связи с этим, он призвал министерство рассмотреть возможность создания стандартного базового набора, стоимостью до 15 тыс. рублей, в который войдут качественные товары отечественного производства. Эти наборы должны формироваться с учетом сезонности, предоставляя два варианта для каждого учебного года.

Предложенный базовый школьный набор включает в себя школьную форму, обувь, спортивную одежду и канцелярские товары. Чернышов считает, что такие комплекты должны быть доступны для покупки во всех населенных пунктах и рекомендованы к продаже в федеральных торговых сетях.

Депутат подчеркнул, что его инициатива продолжает логику программы "Первосентябрьский капитал", предложенной им ранее. Эта программа предусматривает выплату семьям 25% от средней зарплаты в регионе на каждого школьника. Через внедрение базового школьного набора, он видит возможность помочь семьям уменьшить финансовую нагрузку, связанную с началом учебного года.

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Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей