Большинство — более 60% жителей Санкт-Петербурга — выразили желание запретить прокат скутеров в городе. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Основной причиной такой позиции является предполагаемая небезопасность вождения и частые несчастные случаи с участием самокатов. И наоборот, примерно 24% респондентов высказались против запрета. Вместо этого они выступали за развитие специальной инфраструктуры для поддержки велосипедов и самокатов, как сообщает Петербург2.
Ранее мы сообщали, что Госдума рассмотрит ужесточение российские правила пользования самокатами.
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