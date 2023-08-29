В Петербурге более 60% горожан хотят запрета аренды электросамокатов

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство — более 60% жителей Санкт-Петербурга — выразили желание запретить прокат скутеров в городе. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Фото: search Creative Commons

Основной причиной такой позиции является предполагаемая небезопасность вождения и частые несчастные случаи с участием самокатов. И наоборот, примерно 24% респондентов высказались против запрета. Вместо этого они выступали за развитие специальной инфраструктуры для поддержки велосипедов и самокатов, как сообщает Петербург2.

Ранее мы сообщали, что Госдума рассмотрит ужесточение российские правила пользования самокатами.

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В Петербурге для электросамокатов введут новые ограничения