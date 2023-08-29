Госдума планирует ужесточить правила пользования электросамокатами

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Госдума планирует провести анализ вариантов решения вопросов, связанных с ужесточением ответственности при использовании электросамокатов. Эту информацию опубликовал Вячеслав Володин, председатель палаты парламента, в своем Telegram-канале.

Фото: Openverse

Он сообщил, что будут рассмотрены разные варианты решения вопросов, связанных с повышением уровня ответственности в случае использования электросамокатов. По его словам, каждый человек должен осознавать свою ответственность, особенно тогда, когда его действия могут повлечь страдания для других людей.

Володин также привел статистику по количеству случаев ДТП, в которых участвовали электросамокаты. Он отметил, что количество таких инцидентов с 2019 года выросло более чем в 40 раз. Последним из них был случай в Москве, когда водитель электросамоката сбил пятилетнего ребенка и скрылся с места происшествия.

Парламентарий также напомнил о решении Парижа полностью запретить аренду электрических самокатов с 1 сентября. Володин подчеркнул, что в России уже действуют правила дорожного движения для различных средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, моноколеса, электроскейты и гироскутеры, с начала этого года. Тем не менее, есть аспекты, над которыми нужно продолжать работу.

С 1 марта вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые предоставили электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам и другим подобным устройствам статус средств индивидуальной мобильности. Согласно новым правилам, скорость на таких устройствах на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках не должна превышать 25 км/ч.

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