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Роструд заявил о снижении числа жалоб на задолженность по зарплате

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Общество

Пресс-служба Роструда заявила, что в первом полугодии 2023 года количество обращений по поводу задолженности по заработной плате снизилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Роструд заявил о снижении числа жалоб на задолженность по зарплате
Фото: openverse

"За первое полугодие текущего года поступило около 4,6 тыс. таких запросов, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что из общего числа жалоб, поступивших в ведомство, около 5% относятся к вопросам, связанным с задержкой заработной платы. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне.

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Взыскание задолженности по заработной плате
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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