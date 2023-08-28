Роструд заявил о снижении числа жалоб на задолженность по зарплате

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-служба Роструда заявила, что в первом полугодии 2023 года количество обращений по поводу задолженности по заработной плате снизилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: openverse

"За первое полугодие текущего года поступило около 4,6 тыс. таких запросов, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что из общего числа жалоб, поступивших в ведомство, около 5% относятся к вопросам, связанным с задержкой заработной платы. Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне.

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Взыскание задолженности по заработной плате