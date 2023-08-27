Такое большое количество военнослужащих США, якобы находившихся на борту разбившегося в Австралии военного конвертоплана V-22, может связано с легализацией потерь на Украине на этой неделе.
Об этом сообщили турецкие СМИ.
Напомним, в западных СМИ разгоняют информацию, что американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии. Члены экипажа объявлены пропавшими без вести.
"Примечательно, что экипаж объявили "пропавшим без вести", а пехотинцев нет. Оно и понятно, последних ведь доставили прямиком из известного "австралийского штата" вроде Работино или Урожайного", — комментирует ситуацию публицист Сергей Колясников.
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